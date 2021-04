You're watching Werben

Letzte Woche gab Respawn bekannt, dass mehr als 100 Millionen Spieler Apex Legends seit dem Launch ausprobiert hätten. Infinity Ward konnte diese Leistung mit Call of Duty: Warzone nun ebenfalls bewerkstelligen, in der Hälfte der Zeit. Das Unternehmen bestätigte am Abend, dass sich über 100 Millionen Spieler mit ihrem Live-Spiel verbunden hätten. Zur Einordnung: Warzone ist dreizehn Monate jünger als Apex Legends, es startete im März letzten Jahres.