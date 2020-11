Auch Call of Duty: Black Ops Cold War frisst euren Speicherplatz

Treyarch und Raven Software haben am Abend die aktuellen Download-Größen von Call of Duty: Black Ops Cold War bestätigt. Auf der Playstation 4 und auf der Xbox One müsst ihr knapp 100 GB an Speicherplatz freischaufeln, die Next-Gen-Konsolen sind fast ein Drittel größer (was wohl offenbar sogar für die Xbox Series S gilt):



Playstation 4: 95 GB

Xbox One: 93 GB

Playstation 5: 133 GB

Xbox Series S/X: 136 GB



Glücklicherweise ist es dieses Mal von Anfang an möglich, bestimmte Modi zu löschen oder sie gar nicht erst zu installieren. Wenn ihr also beispielsweise eh nicht in den Story-Abschnitt reinschauen wollt, könnt ihr darauf komplett verzichten. Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November auf allen obengenannten Plattformen.