Au... John Wick: Ballerina erlitt einen Verlust von 94 Millionen US-Dollar

Lionsgate hatte gehofft, dass selbst Spin-offs von John Wick wie Ballerina ein Kassenschlager werden würden, vor allem, nachdem John Wick: Chapter 4 fast eine halbe Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt hatte. Es hat sich jedoch gezeigt, dass es nicht ausreicht, nur einen Film mit dem "John Wick Universum" in Verbindung zu bringen, um Zuschauer in die Kinos zu locken, und der Spin-off-Film Ballerina soll nun 94 Millionen Dollar für Lionsgate verloren haben. Geektyrant berichtet dies nach dem letzten Earnings Call von Lionsgate:

"Die Fans bekamen viele Rückrufe aus dem Franchise, darunter Auftritte von Ian McShane, Anjelica Huston und dem verstorbenen Lance Reddick in seiner letzten Leinwandrolle. Sogar Keanu Reeves taucht als John Wick auf, ein Moment, der in den Trailern heftig angeteasert wird, aber seine begrenzte Leinwandzeit reichte nicht aus, um die üblichen Menschenmassen anzulocken. Am Ende seiner Laufzeit spielte Ballerina weltweit 132 Millionen US-Dollar ein, bei einem Budget von 90 Millionen US-Dollar. Nicht schrecklich, aber wenn man es mit den 447,3 Millionen Dollar von John Wick: Chapter 4 vergleicht, ist der Unterschied klar."

Teure Unternehmungen, und es ist unwahrscheinlich, dass wir Ana de Armas wieder als Ballettkillerin sehen werden.