Atun's Folly: Piratenkolonie in The Falconeer ansteuern

Tomas Sala hat Microsofts Xbox-Konsolen (und PC-Spielern) mit seinem neuen Spiel The Falconeer letztes Jahr einen interessanten Titel zur Verfügung gestellt, der seit dem Start regelmäßig inhaltlich aktualisiert wurde. Letzte Woche erschien ein neues Update namens "Atun's Folly" und darin können sich die Bruchpiloten auf eine brandneue Piratenkolonie freuen.

In diesem Gebiet findet ihr einen frischen Satz an Missionen, die euch dabei helfen sollten, euren prächtigen Falken aufzurüsten. Genau wie frühere Updates kostet euch dieser Inhalt keinen Cent. Wenn ihr daran interessiert seid, werft einen Blick in den neuen Trailer oder aktualisiert The Falconeer mal wieder.