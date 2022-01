Attack on Titan schneidet Call of Duty: Warzone nächste Woche den Kopf ab

HQ

Seit Sonntag läuft die (aller-)letzte Staffel des Anime Attack on Titan und das ist für die Fans der Marke ein großer Moment, den viele Menschen herbeigesehnt haben. Um den Abschuss der Anime-Produktion zu begleiten, wird Captain Levi Ackerman nächste Woche zu einem unbekannten Preis als kostenpflichtiger Skin in Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Vanguard aufgenommen. Am 20. Januar gelangen zehn neue Gegenstände in die beiden Spiele, die alle an den Anime angelehnt sind:



Survey Corps Operator, ein Skin für Sgt. Daniel von der Fraktion Hellhounds

Blaupause "Historia" (SMG)

Blaupause "Ymir Curse" (Assault Rifle)

Blaupause "Titan Piercer" (Nahkampf)

Waffenanhänger "Secret Keeper"

Waffenaufkleber "One Hot Potato"

Emblem "Wings of Freedom"

Finisher "Steel Cut"

MVP-Highlight "Ultrahard Steel"

Highlight-Intro "Vertical Hammer"



Die beiden Ego-Shooter werden übrigens an diesem Donnerstag (also morgen) mit einem kleinen Mid-Saison-Update aktualisiert, das einen neuen Operator, ein weiteres SMG und frische Inhalte für den Zombies-Spielmodus einführt. Alle Infos dazu und weitere Details zum Attack-on-Titan-DLC findet ihr hinter diesem Link.