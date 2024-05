Attack on Titan hat ein Musical und es geht nach New York

HQ

Die erfolgreiche Anime- und Manga-Serie Attack on Titan hat ein Musical, und schon bald wird es von Japan in die USA gehen. Konkret wird Attack on Titan im Oktober in New York in die Heimat des Broadway kommen.

Dies wurde von Crunchyroll bestätigt, das auch enthüllte, dass es vom 11. bis 13. Oktober nur vier Aufführungen des Musicals geben wird. Wenn es ein großer Hit wird, könnten wir es vielleicht anderswo auf der Welt sehen, hoffentlich zumindest ein paar Shows in Europa.

Einige mögen bei der Vorstellung eines Attack on Titan-Musicals zusammenzucken. Es klingt wie eine Parodie, wenn man zum ersten Mal davon hört, ähnlich wie Breaking Bad on Ice. Aber wenn man bedenkt, wie beliebt die Serie letztes Jahr in Japan war, scheint es nicht so, als ob das Ausgangsmaterial zu stark zertrampelt wurde.