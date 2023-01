Attack on Titan Final Season Teil 3 erscheint im März

HQ

Crunchyroll hat bestätigt, dass Attack on Titan's Final Season Part 3 ab dem 3. März 2023 auf uns zukommen wird. Diese 3. Staffel dessen, was der letzte Akt in der Geschichte sein sollte, wird in zwei Teile aufgeteilt.

Wir haben weder ein Veröffentlichungsdatum für den zweiten Teil, noch wissen wir, wie viele Episoden es insgesamt geben wird, aber wenn man bedenkt, dass wir nur noch etwa 9 Manga-Kapitel zu adaptieren haben, könnte es diesmal wirklich das Finale von Attack on Titan sein.

Es wäre auch sinnvoll, wenn man bedenkt, dass 2023 das zehnjährige Jubiläum seit Beginn der Ausstrahlung des Anime markiert.

Es gibt Gerüchte, dass sich das Attack on Titan-Anime-Finale von dem des Mangas unterscheiden wird, wenn man die kontroverse Reaktion auf letzteres berücksichtigt. Dies könnte auch nur ein Hype für Leute sein, die den Manga gelesen haben, um die Show zu sehen.

Freust du dich auf das Finale von Attack on Titan? Lassen Sie es uns wissen.