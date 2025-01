Attack on Titan bekommt in dieser von Fans erstellten Episode ein alternatives Ende Attack on Titan: Requiem feiert am 15. Januar Premiere.

HQ Während viele Anime-Fans Attack on Titan lieben, bleibt das Ende ein umstrittenes Thema unter den Fans. Wenn du also herausfinden möchtest, wie ein anderes Studio das Ende von Attack on Titan etwas verdaulicher machen könnte, dann solltest du dir Studio Eclypses Attack on Titan: Requiem ansehen. Die von Fans erstellte Episode geht auf den letzten Handlungsbogen von Attack on Titan ein, mit einem anderen Dreh. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie sich die Geschichte verändert, da dies Spoiler bedeuten würde, aber wir werden mehr wissen, wenn die Episode am 15. Januar Premiere hat. Eine japanische Version soll später auch kommen, wenn Sie also jemand sind, der es vorzieht, Anime mit japanischen Stimmen zu sehen, haben Sie nur ein bisschen mehr Wartezeit vor sich. In der Zwischenzeit könnt ihr euch unten einen kurzen Trailer ansehen: