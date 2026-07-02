Attack on Titan 3 für den Winterstart auf allen Plattformen versprochen

Nach der jüngsten Enthüllung hat Koei Tecmo nun bestätigt, dass die Fans nicht mehr lange warten müssen, bevor sie in Attack on Titan 3 eintauchen können. Das kommende Actionspiel wird diesen Winter an einem unbestimmten Termin erscheinen, was effektiv die Tür für eine Veröffentlichung im Dezember bis Februar öffnet. Zugegeben, kein genaues Datum oder ein engeres Zeitfenster wurde genannt.

Was wir wissen, ist, dass Attack on Titan 3 beim Start auf dem PC (über Steam), PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 erscheint. Ein neuer Gameplay-Trailer, der dem Titel gewidmet ist, ist ebenfalls erschienen und stellt die intensiven Action- und Mobilitätskampfkämpfe sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtmauern hervor.

Werfen Sie einen Blick auf den hektischen neuen Gameplay-Trailer unten und bleiben Sie dran für weitere Informationen von Koei Tecmo und dem Entwickler Omega Force, da wir uns dem Winter nähern und das feste Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wird.