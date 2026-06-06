Attack on Titan 3 enthüllt beim Summer Game Fest

Wenn du dieses Ende noch nicht überwunden hast und sehen möchtest, ob du eine Chance hast, das Rumbling alleine zu stoppen, kannst du wieder in einige deiner Lieblingsmomente eintauchen und gegen Eren in Attack on Titan 3 antreten, das im Rahmen des Summer Game Fest angekündigt wurde.

Der Trailer auf der Präsentation bestand größtenteils darin, uns die wichtigsten Momente des Animes zu zeigen, wobei wir sie alle durchspielen konnten. Von Hanges letztem Widerstand gegen die kolossalen Titanen bis hin zu Levi, der den Affen-Titanen regelrecht verprügelt – wir werden überall herumfliegen und Titanenhälse durchschlagen, wo wir können.

Der erste Scouting-Bericht für Attack on Titan 3 erscheint am 1. Juli, und das Spiel erscheint auf dem PC über Steam, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.