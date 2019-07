Attack on Titan 2 ab sofort für PC, PS4, Xbox One und Switch verfügbar

Attack on Titan 2: Final Battle ist pünktlich zum Wochenende für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich und reiht sich damit souverän in die aktuelle Anime-Staffel mit ein. In der Kampagne erleben Spieler die Geschehnisse aus den vorangegangenen Episoden, sowie der neuesten Anime-Saison. Ein Highlight ist die Möglichkeit, bestimmte Geschehnisse aus der Perspektive von anderen Spielfiguren zu erleben, was Fans neue Einblicke in manch ein Abenteuer geben dürfte. Über 40 spielbare Charaktere sind in A.O.T. 2: Final Battle enthalten.

You watching Werbung