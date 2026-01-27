Wissenschaftler haben die Weltuntergangsuhr näher an Mitternacht verschoben als je zuvor: Wir haben nur noch 85 Sekunden

HQ

Das Bulletin of the Atomic Scientists hat seine symbolische Weltuntergangsuhr auf 85 Sekunden vor Mitternacht gestellt, so nah wie nie zuvor, und verweist auf zunehmende globale Bedrohungen durch Atommächte, Konflikte, künstliche Intelligenz und Klimawandel. Dies markiert eine viersekündige Verschiebung näher an die Vernichtung im Vergleich zum Vorjahr.

Die in Chicago ansässige Organisation warnte, dass aggressives und nationalistisches Verhalten der Vereinigten Staaten, Russlands und Chinas die nukleare Rüstungskontrolle und internationale Zusammenarbeit untergräbt. Konflikte: Russlands anhaltender Krieg in der Ukraine, militärische Aktionen der Vereinigten Staaten im Iran und in Lateinamerika, steigende Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und Bedrohungen für Taiwan wurden alle als Faktoren genannt, die das Risiko erhöhen.

Experten hoben zudem KI-bezogene Gefahren hervor, darunter die mögliche Integration in militärische Systeme, die Entstehung biologischer Bedrohungen und den Einsatz bei der weltweiten Verbreitung von Desinformation. Klimawandel und der Erosion diplomatischer Strukturen wurden ebenfalls als beitragende Risiken bezeichnet.

Die Uhr, die erstmals 1947 während des Kalten Krieges entworfen wurde, soll signalisieren, wie nah die Menschheit der selbst zugefügten globalen Katastrophe ist. Dies ist das dritte Mal in vier Jahren, dass der Bulletin die Uhr näher an Mitternacht verschoben hat.