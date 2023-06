Atomic Hearts zeigt coole neue Feinde im DLC-Teaser

HQ

Letzten Monat gab uns Mundfish einen kleinen Einblick in das neue Gebiet, das die erste Erweiterung von Atomic Hearts bieten wird, aber wir werden darin nicht die gleichen alten Feinde vernichten.

Der heutige Teaser-Trailer verrät, dass ein neuer Gegnertyp namens BEA-D in der Erweiterung enthalten sein wird. Ein passender Name, denn diese kleinen kugelförmigen Roboter können sich miteinander verbinden. Das Ende zeigt, dass wir auch nicht nur von so etwas wie drei oder vier sprechen.

Wir müssen uns immer noch damit begnügen, zu wissen, dass die Erweiterung irgendwann in diesem Sommer erscheinen wird, aber es gibt auch etwas, das gerade verfügbar ist. Ein neues kostenloses Update hat Atomic Hearts einen Fotomodus und mehr hinzugefügt, sodass es jetzt viel einfacher ist, erstaunliche Screenshots des schönen Spiels zu machen.

HQ