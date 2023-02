Atomic Heart, Shadow Warrior 3, Gundam und mehr kommen für den Game Pass

HQ

Vor zwei Wochen hat Microsoft Anfang Februar vorgestellt, was wir von Game Pass erwarten können, und jetzt ist es an der Zeit, zu enthüllen, worauf wir uns in der zweiten Monatshälfte freuen können. Es ist eine ziemlich beeindruckende Auswahl an Spielen in verschiedenen Genres, mit Atomic Heart als Hauptattraktion.

Hier ist die vollständige Liste:



Madden NFL 23 (Konsole und PC) EA Play – 9. Februar



SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Konsole und PC) – 9. Februar



Mount & Blade II: Bannerlord (Cloud, Konsole und PC) – 14. Februar



Cities: Skylines - Remastered (Cloud und Xbox Series X|S) – 15. Februar



Shadow Warrior 3: Definitive Edition (Cloud, Konsole und PC) – 16. Februar



Atomic Heart (Cloud, Konsole und PC) – 21. Februar



Wie üblich gibt es auch andere Extras und Vergünstigungen, über die Sie auf der Xbox Wire mehr erfahren können. Wie üblich können Sie diese Spiele mit der Xbox-App vorinstallieren, um sie in der Sekunde spielen zu können, in der sie dem Abonnementdienst hinzugefügt werden.

Was haben Sie von dieser Auswahl?

Leider gibt es auch einige Spiele, die Game Pass verlassen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese vor dem 15. Februar spielen oder kaufen Sie sie vorher, da Sie bis zu diesem Datum bis zu 20% Rabatt haben.