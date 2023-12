Atomic Heart schickt uns im DLC "Trapped in Limbo" ins Süßigkeitenland

HQ

Atomic Heart hat gerade einen neuen Gameplay-Trailer für seine zweite Story-Erweiterung Trapped in Limbo veröffentlicht. In Anlehnung an eines der Enden des Hauptspiels, wie der Name wahrscheinlich schon vermuten lässt, sind wir in diesem DLC in der Vorhölle gefangen.

In Atomic Heart sieht Limbo aus wie ein ziemlich entspannter Ort voller süßer Leckereien. Keine Sorge, du wirst in diesem DLC immer noch viele Feinde erschießen können, wobei die meisten von ihnen wie seltsame, bunte Kreaturen mit massiven Köpfen aussehen.

Es ist etwas seltsamer als der letzte DLC des Spiels, aber wenn es euch in den Fingern juckt, in die postapokalyptische Welt von Mundfish zurückzukehren, könnt ihr es euch am 6. Februar ansehen. Während du wartest, warum liest du nicht unsere Rezension des Basisspiels und des ersten DLCs, Annihilation Instinct?