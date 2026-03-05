Atomic Heart s letzte Erweiterung erscheint im April

HQ

Der Shooter von 2023 Atomic Heart hat inzwischen einige DLCs, aber die vierte Erweiterung – Blood on Crystal – wird endlich die Tür zu seiner übergreifenden Geschichte schließen. Wir müssen schließlich irgendwann Atomic Heart II erreichen.

Nach einem der Enden des Hauptspiels machen wir uns in der letzten Erweiterung für Atomic Heart bereit, uns in einem letzten Kampf gegen den Bösewicht CHAR-les vorzubereiten. Bewaffnet mit neuen Kräften und Waffen, die wir aus den anderen DLCs gesammelt haben, werden wir gegen einige experimentelle Gegner getestet, die den Weg zu unserem Ziel blockieren.

Die Blood on Crystal-Erweiterung für Atomic Heart erscheint am 16. April. Es wird auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S Konsolen starten. Vielleicht könnten wir, wenn die Geschichte abgeschlossen ist, eines Tages eine komplette Edition auf der Switch 2 erleben.