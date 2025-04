Atomic erstellt eine funktionierende Nachbildung der Severance Tastatur

HQ

Die zweite Staffel von Severance ist vor kurzem zu Ende gegangen, und zwar im Einklang mit Apple TV+, die bestätigt, dass eine dritte Staffel kommen wird. Wenn Sie die letzten Episoden beendet haben und nach weiteren Severance Neuigkeiten gesucht haben, um Ihren Hunger zu stillen, haben wir etwas, das von Interesse sein könnte.

Die Leute von Atomic Keyboard haben ihre Pläne angekündigt, eine physische und funktionierende Version der Tastaturen zu erstellen, die auf den abgetrennten Böden von Lumon verwendet werden. Die Tastatur ist derzeit nur ein Modell, wird aber irgendwann Realität werden, was zwar aufregend ist, aber wahrscheinlich auch ein ziemliches Hindernis in der Bedienung ist, da sie so groß sein wird wie die in der Show.

Im Wesentlichen wird es sich bei der Tastatur zwar nur um ein Gerät mit 73 Tasten handeln, das in einem 70%-Layoutformat "ohne Escape, ohne Strg und ohne Optionstasten (Praise Kier)" erhältlich ist, aber es wird auch den ganzen negativen Raum um die Tastatur herum haben, was bedeutet, dass es wahrscheinlich viel Platz auf Ihrem Schreibtisch einnehmen wird. Zugegeben, Sie erhalten zumindest die Vielseitigkeit der eingebauten Kugelmaus, das ist also ein Bonus!

Über die Tastatur sagt Atomic: "Wir haben diese Tastatur aus dem abgetrennten Boden geholt. Es ist an der Zeit, dass unsere Outies jeden Tastendruck gleichermaßen genießen."

Werbung:

Die Tastatur wird als MDR Dasher bekannt sein, und das Veröffentlichungsdatum und die Preise müssen noch bestätigt werden, aber Sie können bereits Ihr Interesse an einem dieser ungewöhnlichen Geräte anmelden.