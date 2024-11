Atomfall wird am 27. März 2025 veröffentlicht

HQ

Das Jahr 2025 verspricht bereits ein herausragendes Jahr für Gaming zu werden. Besonders im Februar scheint es, als würden wir mit einem Spiel nach dem anderen überhäuft werden. Doch auch in den ersten Monaten des Jahres gibt es zahlreiche Highlights, auf die man sich freuen darf, darunter das neue Survival-Actionspiel Atomfall von Rebellion.

In Atomfall tauchst du in ein alternatives Universum der britischen Nachkriegszeit ein und versuchst, deine Identität sowie die Geheimnisse der mysteriösen BARD-Organisation zu lüften. Du wirst es mit Kultisten, bösen Robotern und unheimlichen blauen Kreaturen zu tun bekommen, die versuchen, dich zu besiegen. Die zahlreichen Bedrohungen in Atomfall lassen sich auf verschiedene Arten bewältigen, und es liegt an dir, wie du vorgehst.

Atomfall erscheint am 27. März 2025 für Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 und PC. Schaut euch den Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten an: