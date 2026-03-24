Atomfall Spieler haben seit dem Start 16,8 Millionen Cornish Pasties gegessen

HQ

Diese Woche feiert Atomfall ein Jahr seit seinem ersten Launch. Am 27. März 2025 erscheint das dystopische Abenteuerspiel von Rebellion sehr wie Fallout, das von britischen Science-Fiction-Romanen des 20. Jahrhunderts geprägt ist. Eine interessante Welt, zweifellos, und eine, die die Spieler Millionen Stunden damit verbracht haben, zu erkunden.

In einem neuen Beitrag, der all die Dinge hervorhebt, die wir in unserem Jahr mit Atomfall gemacht haben, berichtet Rebellion, dass mehr als 17 Millionen Stunden in der Quarantänezone verbracht wurden. In dieser Zeit sind wir satte 42,3 Millionen Mal gestorben, wobei BARD-Roboter die tödlichsten Gegner waren, was zu 14,9 % aller Spielertoden führte. Ferals lagen mit 13,6 % dicht dahinter, dann lag Protocol mit 9,6 % auf Platz 3

Während ich persönlich den Cricketschläger als meine Lieblingswaffe im Spiel empfand, hatten die Spieler mehr Glück mit Pfeil und Bogen, der Einlauf-Schrotflinte und dem Webley-Revolver, die zu den drei tödlichsten Waffen gehörten.

Fast 7 Millionen Comics wurden gefunden, weit über 16 Millionen Cornish Pasties wurden verschlungen, und wir genossen Millionen von Kuchenstücken. Sehen Sie sich die vollständige Liste der Jubiläumsstatistiken unten im Bild an: