Atomfall Hands-on-Vorschau: Die Stanley-Parabel trifft auf Fallout

HQ

Oberflächlich betrachtet klingt British Fallout ziemlich cool. Natürlich nicht, um darin zu leben, aber nach dem Erfolg von Fallout London ist klar, dass es etwas ist, was die Leute wollen. Allerdings nur als britischer Fallout bezeichnet zu werden, reduziert die Atomfall von Rebellion zu sehr. Um sich abzuheben, rühmt sich Atomfall einer völlig nicht-linearen Geschichte und Einflüssen der britischen spekulativen Fiktion des 20. Jahrhunderts.

Du erwachst in einer Sperrzone, die von der Gesellschaft weitgehend verlassen wurde, ähnlich wie so etwas wie STALKER. Deine Mission besteht im Wesentlichen nur darin, aus der Zone herauszukommen, aber größtenteils gibt dir Atomfall keine Möglichkeit zu wissen, wie du das tun sollst. Während du dich auf der Karte bewegst, sammelst du Hinweise, die dich mit verschiedenen Fraktionen und Charakteren bekannt machen, die dir eine Flucht versprechen. Die meisten Charaktere, die du triffst, brauchen einen Gefallen von dir, damit du den nächsten Schritt machst, um aus der Zone herauszukommen, was dich dann auf einen anderen Weg schickt, auf dem du eine weitere Menge Spuren finden kannst.

HQ

In gewisser Weise liegt es ganz bei dir, die Erzählung in Atomfall zu finden, und du wirst am Ende deine eigene Geschichte erschaffen, während du die Karte erkundest, es mit den verschiedenen feindlichen Kräften aufnimmst und versuchst, so viel wie möglich über die unbekannte Welt um dich herum zu erfahren. Es war eine Prämisse, der ich anfangs skeptisch gegenüberstand, aber nach dem Spielen wurde ich ziemlich schnell damit warm. Bewaffnet mit ein paar verrosteten Waffen und einem Cricketschläger machte ich mich auf den Weg in die Wildnis und entdeckte sofort eine Höhle voller Druiden. Nachdem ich gemerkt hatte, dass ich es nicht mit zwanzig von ihnen alleine aufnehmen konnte, erkundete ich weiter und sammelte hier und da Vorräte, Munition und zusätzliche Waffen.

Werbung:

Die Erkundung macht in Atomfall viel Spaß, und du fühlst dich wie ein einheimischer Detektiv, der das Geheimnis der Orte und Menschen um dich herum zusammensetzt. Obwohl ich nicht zu tief gegraben habe und Ihnen nicht sagen kann, wie befriedigend die Antworten auf diese Rätsel sind, ist es erwähnenswert, dass die Entwickler die Lösung nicht für alle Ihre Probleme einbeziehen und einige Dinge offen für Interpretationen lassen. Aber der Reichtum der Welt kommt schnell zum Vorschein und reicht aus, um dich dazu zu bringen, rauszugehen und die Welt zu erkunden, auch wenn du keine große Markierung über der Karte hast, die dir sagt, wohin du gehen sollst.

Große Weidenmänner, verfallene Burgen und heruntergekommene Minen schmücken die Karte, die jeweils großes Potenzial für Entdeckungen bergen. Einige helfen dir, mit den Feinden auf der Karte fertig zu werden, wie z.B. ein explosiver Köder, den ich gefunden habe, um mit Gruppen fertig zu werden, und in anderen Fällen liest du von einer anderen Spur, der du folgen kannst. Es lohnt sich, jede Ecke noch einmal zu überprüfen, was Leute frustrieren könnte, die ein lineareres Fortschrittssystem wünschen, aber ein Paradies für diejenigen ist, die die Idee hassen, dass ein Fragezeichen auf einer Karte hinterlassen wird.

Der Kampf wurde von den Entwicklern als etwas beschrieben, das man in Atomfall vermeiden sollte, aber einer der größten Spaß, den ich mit dem Spiel hatte, war, es jedem zu zeigen, der meinen Weg mit einem Cricketschläger kreuzte. Es ist ein einfacher Kampf, wieder vergleichbar mit so etwas wie einem Bethesda-RPG, aber es ist immer noch befriedigend, vor allem, wenn man sich einer Gruppe von Feinden nähert, die mit Bögen bewaffnet sind, und sie alle blutig besiegt, bevor sie einen Pfeil abschießen können. Schusswaffen und Bögen werden weniger verwendet, aber wenn du die Munition findest und dich für einen Crack-Schützen hältst, macht es wirklich Spaß, mit ihnen zu spielen. Dadurch, dass Rebellion so etwas wie den Kampf nicht zu kompliziert macht, hat es viel Raum für seine komplexe Erzählung gelassen.

Werbung:

HQ

Auch die Fähigkeiten und das Handwerk fühlen sich recht einfach, aber effektiv an. Wenn du die Materialien und das Rezept hast, hältst du einfach einen Knopf gedrückt und der Gegenstand, den du willst, gehört dir, wenn es um die Herstellung geht. Fertigkeiten erfordern Punkte, die du in Handbüchern gesammelt hast, und ermöglichen es dir, dich mehr auf Dinge wie Nahkampfwaffenschaden, Tarnung und allgemeine Überlebensfähigkeit zu konzentrieren. Was eine nette Ergänzung ist, die beim Spielen eine zusätzliche Ebene des Denkens hinzufügt, ist dein Herzschlag, der wie ein Ausdauer- oder zweiter Gesundheitsbalken funktioniert und ständig steigt, wenn du überall sprintest, und wenn er zu hoch bleibt, wirst du Schwierigkeiten haben, dein Ziel stabil zu halten und im Kampf erfolgreich zu sein.

Nach nur einer Stunde oder so mit dem Spiel fühlt sich Atomfall wie ein einzigartiger Titel an, der wieder das atomwaffengroße Loch in den Herzen der Leute füllt, um mehr Einzelspieler-Fallout zu spielen. Ich habe den Vergleich von The Stanley Parable in den Titel eingebaut, denn obwohl es sicherlich ein aktiveres Spiel ist, fühlen sichAtomfall die verzweigten Handlungsstränge und das Vertrauen in deinen Input vor allem wirklich wie ein Spiel an, das du mehrmals durchspielen möchtest, und wir werden wahrscheinlich alle individuelle Geschichten darüber haben, wie unsere Abenteuer im verstrahlten Großbritannien verlaufen. Eines ist jedoch sicher: Der Cricketschläger wird ein Schlüsselelement all dieser Geschichten sein.