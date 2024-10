Atomfall entführt uns in einem First-Look-Trailer in ein verdrehtes Nachkriegs-Großbritannien

HQ

In diesem Jahr haben wir Bruchstücke von Rebellions neuem Spiel Atomfall gesehen. Das Spiel, das wie eine britische Version von Fallout aussieht, ohne völlig postapokalyptisch zu sein, hat in den Monaten seit seiner Enthüllung viel Aufsehen erregt.

In einem neuen Trailer geht Rebellion nun genau darauf ein, was wir in Atomfall erwarten können. Das Spiel ist ein Open-World-Action-Survival-Titel, der im Großbritannien der Nachkriegszeit spielt. Nach einer nuklearen Katastrophe befindet sich deine Community in der Welt von Atomfall in einem strengen Lockdown, in dem du dich der Gnade der Protokolle - bewaffnete Polizisten, die nach der Katastrophe vor Ort geblieben sind - und massiven Robotern ausgeliefert sein kannst.

Du musst dich in die verlassenen Einrichtungen der British Atomic Research Division (BARD) wagen, um herauszufinden, was genau passiert ist und woran sie geforscht haben. Dort unten erwarten dich blaue zombieartige Kreaturen, also musst du vorsichtig sein.

Darüber hinaus sind in den letzten Jahren eine Reihe von Sekten entstanden, die das Wandern auf dem Land zu einer ernsthaften Qual machen. Schauen Sie sich den vollständigen Trailer unten an, um zu erfahren, wie Sie mit diesen Bedrohungen umgehen können und was Sie in Atomfall erwarten können.