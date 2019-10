Atmosphärische Wildnis auf vier Nioh-2-Bildern

Die Soulslike-Formel ist relativ auffällig, deshalb gibt es noch nicht allzu viele Spiele, die es geschafft haben, sich von den Fesseln des Genres zu lösen. Team Ninja hat es in ihrem ersten Nioh auch gar nicht versucht, trotzdem hatte das schnittige Action-Rollenspiel einige spannende Einfälle, um sich vom großen Konkurrenten abzuheben. Anfang nächsten Jahres soll die Fortsetzung des Samurai-Souls auf PS4 erscheinen, in das wir bereits einige Einblicke erhalten haben. Das japanische Social-Media-Team des Spiels begann letzte Woche damit, auf einem Kurznachrichtendienst Eindrücke aus der Spielwelt zu teilen. Wir haben nur vier Screenshots von Umgebungen gesehen, doch die machen bereits einiges her.

