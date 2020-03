Atlus-Umfrage: Möchtet ihr Persona 5 Scramble in Europa?

Entwickler Atlus veröffentlicht heute Persona 5 Royal in Deutschland, das ist die erweiterte und verbesserte Version des fünften Teils. Es wurden neue Inhalte eingefügt, bestehendes Gameplay überarbeitet und Menütexte sowie Dialoge sind ins Deutsche übersetzt worden (lest mehr darüber in unserer großen Kritik). Vor wenigen Wochen ist in Japan bereits die inoffizielle Fortsetzung dieses Spiels erschienen, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

Atlus hat offiziell noch nicht bestätigt, dass dieses Musou-Crossover Japan definitiv verlassen wird, allerdings gibt es Hoffnung. Die Tochterfirma von Sega denkt darüber nach und überprüft nun das Interesse im westlichen Markt. Alle Käufer von Persona 5 Royal erhalten auf der Playstation 4 die Gelegenheit, an einer anonymen Umfrage teilzunehmen, mit der grundsätzliche Erfahrungsberichte gesammelt werden sollen. Die allerletzte Frage bezieht sich jedoch explizit auf das Interesse am Kauf von Persona 5 Scramble.

Wie bereits erwähnt wurde das Spin-off mit mehr Action und weniger Fokus auf RPG-Elemente entwickelt, es strotzt aber geradezu vor Persona-Charme. Was wir bereits gesehen haben zeigt, dass es kein reines Omega-Force-Spiel ist, sondern Exploration, Plattforming-Elemente und den Einsatz bekannter Persona-Mechaniken aufweist. Darüber hinaus setzt die Geschichte narrativ an die Ereignisse des fünften Kapitels an und präsentiert uns ein neues Abenteuer, das ein halbes Jahr nach den Ereignissen aus Persona 5 spielt.

Es gibt einen weiteren Vorteil, denn dieses Vorhaben wurde parallel zur PS4-Version auch auf der Nintendo Switch entwickelt. Die Nintendo-Community konnte zuletzt auf dem Nintendo 3DS viele Spin-Offs genießen und das wird sich auch auf der Switch fortsetzen. Darüber hinaus laufen die Verkäufe in Japan sehr gut, beobachtet Persona Central.