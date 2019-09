Atlus zeigt PS4 Pro im Design von Persona 5 Royal

Auf der Tokyo Game Show sehen wir aktuell viele spannende Sachen, wie Trailer und Gameplay-Präsentationen. Abseits davon stößt unsere Crew auf Unmengen von Merchandise, übersiedelten Anspielstationen und kleinen Highlights, die den Charme der fernöstlichen Videospielindustrie demonstrieren. Am Atlus-Stand wurden beispielsweise ein paar neue Modelle der Playstation 4 präsentiert, die im Stil vom kommenden Rollenspiel Persona 5 Royal erstrahlen. Die Hardware erscheint passend zum Start des Spiels in Japan am 31. Oktober, Lokalisierungspläne gibt es bislang keine. Womöglich sehen wir die Aktion noch einmal zur europäischen Markteinführung im Frühjahr 2020, bis dahin müssen Persona-Fans nämlich noch ganz tapfer sein.

Quelle: Polygon.