Atlus rüstet Mech-Roboter in 13 Sentinels: Aegis Rim für Nintendo Switch auf

Vanillaware möchte das strategische Gameplay von 13 Sentinels: Aegis Rim erweitern, sobald sie das Spiel am 14. April auf der Nintendo Switch veröffentlichen. Im Strategiepart dieses Abenteuers wehren sich 13 Mech-Piloten gegen eine gewaltige Menge an automatisierten Kaiju-Robotern und jeder dieser Charaktere wird in der Neuveröffentlichung zwei weitere Fähigkeiten erhalten.

Viele dieser Talente erweitern die recht spezialisierten Einsatzgebiete der Spielfiguren, etwa indem die Jungs und Mädels Zugriff auf Gebietskontrolleffekte, Rüstungs-Debuffs oder passive Talente erhalten. Die genauen Fertigkeiten sind bereits bekanntgegeben worden, leider sind die Details bislang nur auf Japanisch verfügbar. Unklar ist, ob die bestehende PS4-Version entsprechende Neuerungen als kostenloses Update nachgereicht bekommt.

13 Sentinels: Aegis Rim ist nicht nur ein Strategiespiel, sondern auch eine Visual Novel, die sich großartig präsentiert. Erzählt wird eine fantastische Sci-Fi-Geschichte, die wir allen Fans dieses Spektrums wärmstens ans Herz legen wollen.

