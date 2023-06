Atlus lässt versehentlich Persona 3: Reload auf seinem Instagram-Account durchsickern

Als wir sagten, dass die Ankündigung des Persona 3-Remakes unmittelbar bevorsteht, dachten wir nicht, dass es heute sein würde. Atlus selbst hat den Persona 3: Reload-Trailer fälschlicherweise auf seinem Instagram-Account gepostet. Und obwohl sie es schnell entfernt haben, verbreitet sich das Video bereits wie ein Lauffeuer im Internet und trendet als Trendthema auf Twitter.

Der Trailer sollte ursprünglich auf dem Xbox Showcase am 11. veröffentlicht werden, wie wir am Ende des Trailers erkennen können, der besagt, dass er vom ersten Tag an auf PC, Xbox-Konsolen und Game Pass veröffentlicht wird.

Während dies die Überraschung ruiniert zu haben scheint, müssen wir noch herausfinden, ob Microsoft auch die Ankündigung dieses unangekündigten Persona 5-Spin-offs, das als P5T bekannt ist, einhält und ob sie diejenigen sein werden, die uns offizielle Neuigkeiten oder Vorschauen auf die Entwicklung von Persona 6 geben werden.

Persona 3 Reload wird Anfang 2024 veröffentlicht.