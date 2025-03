Atlus kündigt Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army mit einem ersten Trailer an

Nach dem Erfolg von Persona 3 Reload wurde gemunkelt, dass Atlus und Sega weitere Teile der Serie übernehmen wollten, und während der Nintendo Direct, die dem Original Switch gewidmet war, hat sich dies nun teilweise bestätigt.

Atlus arbeitet zwar an mindestens einem weiteren Remaster, allerdings nicht für Persona, sondern kündigte Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army an, ein Remaster des PlayStation 2-Klassikers Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs the Soulless Army. Und wir müssen auch nicht lange auf die Veröffentlichung warten, denn sie wird am 19. Juni für Switch (und möglicherweise weitere Formate, aber noch nicht bestätigt) erscheinen.

Schauen Sie sich den ersten Trailer unten an.