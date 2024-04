Atlus kündigt Live-Event mit Neuigkeiten auf Metaphor: ReFantazio nächste Woche an

HQ

Es sieht so aus, als ob die Metaphor: ReFantazio Lethargie langsam nachlässt und wir uns nicht mehr auf Gerüchte verlassen müssen. Sega will bald mit der Werbekampagne für seine neue IP starten, seine "dritte Säule", um sich an der Spitze der aktuellen JRPG-Szene zu etablieren.

Atlus hat einen Live-Stream seines Atlus Exclusive-Events angekündigt, das am 23. April 2024 um Mitternacht auf dem YouTube-Kanal von ATLUS West stattfinden wird. Nach Angaben des Unternehmens werden wir eine neue Vorschau des Spiels mit Kommentaren des Regisseurs und Moderators der Veranstaltung, Katsura Hashino, sehen.

Metaphor: ReFantazio wird im Herbst 2024 für Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich sein.