Atlus kümmert sich um seine Mitarbeiter und hat eine Gehaltserhöhung von 15 % angekündigt

Eines der wiederkehrendsten Themen des Jahres 2023 war neben der hohen Qualität der Veröffentlichungen die tiefe Krise, die die Beschäftigten in der Branche erlebt haben. Unternehmensumstrukturierungen, Personalabbau und sogar Entlassungen sowie die vollständige Schließung von Studios haben Tausende von Videospielentwicklern und -arbeitern in eine prekäre Situation gebracht. Aber unter so vielen negativen Anmerkungen ist es überraschend, Initiativen des Unternehmens zu sehen, um die Arbeit seiner Mitarbeiter zu schützen und wertzuschätzen.

In diesem Fall sprechen wir über Atlus, das Studio, das allgemein als Schöpfer der Shin Megami Tensei- und Persona-Serien bekannt ist (und das nächstes Jahr mit Metaphor: ReFantazio eine neue IP eröffnen wird), das laut Famitsu die Gehälter der Arbeiter ab April 2024 um 15 % erhöhen wird. Dazu gehören auch Neueinsteiger, wobei Junioren beispielsweise von derzeit 250.000 Yen (zum aktuellen Wechselkurs rund 1.300 £/1.500 Euro) auf 300.000 ¥ (rund 1.600 £/1.800 Euro) steigen.

Gute Nachrichten für aktuelle und zukünftige Atlus-Mitarbeiter, die mit den Veröffentlichungen von Persona: Reload und Metaphor: ReFantazio ein aufregendes Jahr 2024 vor sich haben und die hoffentlich auch heimlich an Persona 6 arbeiten.