Atlus hat zwei Jahre für die Geschichte von Persona 5 Scramble benötigt

Persona Central hat sich in den letzten Tagen mit einem ausgiebigen Interview aus dem Dengeki-Playstation-Magazin beschäftigt und darin einige spannende Details über die Entwicklung von Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ans Licht gebracht (das japanische Magazin ist noch nicht erhältlich). Laut diesem Bericht begann das Atlus-Team die Gespräche mit dem verantwortlichen Entwickler Omega Force im September 2016, wenige Wochen nach der japanischen Veröffentlichung von Persona 5. Beide Studios hatten zuerst eigene Vorstellungen für das Kollaborationsprojekt, doch letztlich arbeitete der Persona-Entwickler die Geschichte selbst heraus.

Zwei Jahre lang soll es vom Konzept bis zur Fertigstellung der Rahmenhandlung gedauert haben, die gesamte Produktionsdauer beläuft sich auf ca. 3,5 Jahre. Persona Central schreibt, dass die heiteren Momente in Persona 5 gut von den Fans aufgenommen wurden und sich das Team deshalb dazu entschieden habe, die entspannte Atmosphäre der Gruppe in diversen In-Game-Events einzufangen. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers wird ein halbes Jahre nach den Geschehnissen von Persona 5 ansetzen und die Ereignisse fortführen.

In einem neuen "Reisereport von Morgana" (eine Art Entwicklertagebuch von Atlus) wurden heute viele weitere Details zum kommenden Musou-Ableger der Reihe präsentiert. Neben weiteren Schauplätzen und Informationen zu diversen NPC-Figuren wurde ein bislang unbekanntes, spielbares Mitglied der Phantom Thieves enthüllt: Zenkichi Hasegawa, Codename Wolf. Seine Persona verfügt über mächtige Allmighty-Angriffe, was ihn sicherlich zu einem starken Verbündeten macht. In Japan erscheint der Titel in wenigen Wochen, hier in Europa müssen Spieler noch auf die konkreten Lokalisationspläne warten.