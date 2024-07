Atlus Exklusive Event-Zusammenfassung mit Fokus auf Charaktere und Social Links in Metaphor: ReFantazio

HQ

Die Präsentation von Las Night Metaphor: ReFantazio gab uns einen guten Einblick in das, was wir von der Charaktererstellung im Spiel erwarten können, sowie auf die Beziehung zwischen dem Protagonisten und den Nebencharakteren (sowohl Freunde als auch Feinde) und wie sich dies auf die Erzählung des Spiels auswirken wird.

Katsura Hashino, der Director des Spiels und die Hauptverantwortliche für die Präsentation der einzelnen neuen Funktionen in diesen Livestreams, gab zunächst in den ersten Momenten von Metaphor: ReFantazio einen kurzen Überblick über die Geschichte und versetzte unseren Protagonisten auf seine Mission, Louis, den Mörder des Monarchen von Euchronia, der einen Staatsstreich geplant hatte, zu besiegen. Plötzlich erscheint ein riesiges Gesicht, vermutlich des verstorbenen Königs, am Himmel und beauftragt alle Bürger mit der Aufgabe, genügend Unterstützung zu gewinnen, um der nächste König zu werden. Damit alle Kandidaten teilnahmeberechtigt sind, ohne dass sich Chaos über den Kontinent ausbreitet, wird das Turnier um den Thron ausgerufen.

Um den Fortschritt im Auge zu behalten, wird der Beliebtheitsrang des Protagonisten in seinem Rennen um den Thron immer auf Knopfdruck im Spiel sichtbar sein, obwohl er in Echtzeit nicht schwankt. Es ist nur ein Detail, um den Überblick zu behalten, wo wir uns in der Geschichte befinden. Die Popularität wird natürlich zunehmen, wenn die Bevölkerung die Auswirkungen unserer Handlungen spürt, entweder durch Reden oder durch konkrete Aktionen und Nebenquests.

Im Turnier um den Thron sind die Hauptgegner für uns, den Protagonisten, Forben und Louis. Beide haben große Unterstützung, entweder durch Erfahrung oder durch die Strategie des Terrors, und sie werden Antagonisten im Spiel sein, aber sie werden nicht die einzigen sein. Wir treffen hier auch Gideaux, der kein Kandidat für den Thron ist, sondern den Protagonisten wegen einer Rassenfrage stürzen will, sowie viele andere sekundäre "Bösewichte" und Thronanwärter. Glodell, Milo, Loveless, Rudolph, Lina, Goddard, Roger, Jin, Julian... Es versteht sich von selbst, dass in Metaphor: ReFantazio soziale Themen wie Klassenkampf und Rassismus ein integraler Bestandteil der Geschichte des Spiels sind, und der Protagonist wird eine vielfältige Gruppe von Gefährten aus all diesen verschiedenen Spezies haben. Bei der Präsentation wurde bestätigt, dass einige dieser Charaktere, die anfangs Feinde waren, irgendwann zu wichtigen Verbündeten für unsere Sache werden könnten, also ist es am besten, vorerst nicht zu viel zu verurteilen.

Zusätzlich zu diesen Rivalen haben wir die Möglichkeit, Anhänger zu gewinnen, Charaktere, die keine Gefährten sein werden, wenn wir die Gruppe bilden, um zu kämpfen und die Welt zu erkunden, deren soziale Bindungen es uns aber ermöglichen, neue Archetypen freizuschalten, die wir im Kampf einsetzen können. Und vergiss nicht, dass bestimmte Feinde nur von einem oder wenigen der 40 Arten von Archetypen beeinflusst werden, die im Spiel erscheinen. Je besser wir uns also mit allen verstehen, desto besser.

Auf jeden Fall kann die Einführung so vieler relevanter Charaktere nur eines bedeuten: Wir werden eine sehr, sehr lange Geschichte vor uns haben, wenn das Spiel am 11. Oktober erscheint.