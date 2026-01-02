Atlus deutet Projekte an, um das 30-jährige Jubiläum von Persona im Jahr 2026 zu feiern, darunter das Crossover von Fitness Boxing

HQ

Wenn Sie sehnsüchtig auf mehr von der Persona -Reihe gewartet haben, ist die gute Nachricht, dass Atlus 2026 definitiv etwas in Petto hat. Dieses Jahr wird die Zeit sein, in der der japanische Entwickler das 30-jährige Jubiläum von Persona feiert, und zu diesem Zweck hat er bereits begonnen, anzudeuten, was noch kommen wird.

Ein kurzes Video wurde zum Beginn der 30-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten geteilt, das eine kurze Beschreibung enthält, die Folgendes ausdrückt: "Wir können es kaum erwarten, Ihnen alle spannenden Projekte zu präsentieren, die im Laufe des Jahres geplant sind!"

HQ

Darüber hinaus wurde offenbar bereits ein Projekt bestätigt, da der Fitness Boxing X Account ein Teaser-Bild geteilt hat, das sich fast sicher auf eine Art Crossover zwischen dem aktiven Spiel und der Persona -Serie bezieht. Der auf dem Bild verwendete Text ist auf Japanisch, aber Gematsu hat die Informationen übersetzt, sodass es wie folgt lautet:

"???: Worauf bereitest du dich vor?

"???: Heh heh heh... Diesmal bereite ich einen Trainingsplan vor, der etwas anders ist als sonst. Schließlich ist Ausdauer für einen Phantomdieb unerlässlich!"

Dies wird nicht das erste Mal sein, dass Fitness Boxing mit anderen Spielen überarbeitet wird, aber es wäre das erste Mal, dass Persona Charaktere in die Serie eingeführt werden. Was weitere Informationen darüber angeht, was wir erwarten können, können wir vorerst nur geduldig warten.