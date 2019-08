Atlus datiert Persona 5 Royal im Westen auf Frühjahr 2020

Ende Oktober erscheint Persona 5 Royal (eine umfangreich erweiterte Version des Hauptspiels mit neuen Inhalten und überarbeiteten Spielmechaniken) in Japan, Spieler in Europa und Amerika müssen sich auf die Lokalisation allerdings noch ein bisschen länger gedulden. Am Abend teilte Entwickler Atlus auf einem Event mit, dass die westliche Veröffentlichung des JRPG im Frühjahr 2020 ansteht. Wir müssen uns also nicht mehr sonderlich lange gedulden, um mit den Phantom Thieves in das dritte Semester zu starten. Auf welche Überraschungen und Änderungen ihr euch einstellen dürft, das haben wir uns bereits in diesem Artikel angesehen.

Quelle: Atlus USA