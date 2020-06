Atlus bringt PSP-Spiel Persona 4: Golden nach sieben Jahren zu Steam

Atlus ist es leider nicht gelungen, die große Überraschung bis zum Ende geheim zu halten, denn nachdem die Persona-Community Wind davon bekommen hat, dass Persona 4: Golden (P4G) auf den PC kommen könnte, gab es kein Halten mehr. Auf der PC Gaming Show traten die Japaner aus dem Nebel hervor, um offiziell zu verraten, dass eines der besten Rollenspiele aller Zeiten ab sofort via Steam verfügbar ist.

P4G läuft auf dem PC mit einer Auflösung von bis zu 3840×2160 Pixeln (was nicht für Zwischensequenzen gilt) und es bietet eine variable Framerate. Ihr dürft zwischen englischen und japanischen Stimmen wählen, das Spiel selbst hat Untertitel in Englisch, Japanisch, Koreanisch und traditionellem Chinesisch. 20 Euro zahlt ihr für den PC-Port und wer fünf Euro mehr auf der hohen Kante hat, der bekommt in der Digital Deluxe Edition ein Artbook und einige Tracks aus dem fantastischen Soundtrack in digitaler Form dazu. Die Steam-Version wird durch den Denuvo-Kopierschutz gesichert und die Integration auf der Valve-Plattform ermöglicht das Freischalten von Sammelkarten und Erfolgen.

In Persona 4 untersucht eine Gruppe von Oberschülern im verschlafenen Örtchen Inaba die mysteriösen Mordfälle eines nebulösen Serienkillers, der seine Opfer in eine Parallelwelt wirft und sie dort tötet. Die Golden-Version erweitert das PS2-Spiel Shin Megami Tensei: Persona 4 2013 mit weiteren Nebengeschichten, mehr Spielzeit, zwei zusätzlichen Charakteren und einem neuen Dungeon, der an eigene Spielenden gekoppelt ist. Online-Funktionen und Quality-of-Live-Verbesserungen machen die PC-Version zu einer angenehmen Erfahrung, trotz des Alters.

