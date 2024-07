Atlus bietet eine kurze Vorschau auf das Interview zwischen Yuji Horii (Dragon Quest) und Katsura Hashino über die Entwicklung dieses Spiels und den Fortschritt der heutigen JRPGs

HQ

Fans moderner JRPGs und insbesondere des neuesten Werks von Atlus werden mit Spannung auf den 11. Oktober 2024 warten, wenn Metaphor: ReFantazio endlich für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5 erscheint. Das sogenannte JRPG der "dritten Säule" des Unternehmens und die erste groß angelegte Original-IP seit Jahrzehnten hat sich seit Monaten sehr bemüht, sich allen Spielern bekannt zu machen, mit Auftritten bei großen Branchenveranstaltungen, speziellen Livestreams und einer guten Auswahl an Materialien. Wir hatten bereits eine Vorschau auf das, was das Spiel auf Lager hat, aus dem wir ein paar Fakten extrahiert haben, die ihr vielleicht noch nicht über das Spiel wisst.

Jetzt haben wir jedoch ein weiteres kleines Teil des Metaphern-Puzzles, dank des japanischen Medienunternehmens Den Famico Gamer, das einen Ausschnitt des Interviews/Gesprächs zwischen Katsura Hashino, Direktor von Metaphor: ReFantazio (und den neuesten Titeln der Persona-Serie) und Yuji Horii, geteilt hat, der Schöpfer von Dragon Quest. Ein Gespräch, das ein exklusiver Teil der Metaphor: ReFantazio Collector's Edition sein wird, so dass nicht jeder Zugang dazu haben wird.

Unnötig zu erwähnen, dass beide zu den einflussreichsten Personen im japanischen RPG-Genre in der Geschichte gehören, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, und ihre Ansichten über das aktuelle Spieldesign in diesem Genre und das, was der technologische Fortschritt gebracht hat, sind eine Goldgrube für jeden, der ihre Spiele noch mehr verstehen und genießen möchte. Das Interview auf Japanisch finden Sie unter diesem Link, aber wir haben ein paar Gedanken herausgesucht. Die erste handelt davon, wie der Designer von Dragon Quest auf die Schaffung von Dialogen zwischen den Bewohnern der Stadt achtete und wie sich dies im Laufe der Handlung des Spiels veränderte. Etwas, das Hashino in Metaphor auf die nächste Stufe gehoben zu haben scheint:

Yuji Horii: "In Dramen geht es um Linien, oder? Allerdings wird "Dragon Quest" mit "Masken" gemacht. Platzieren Sie die Stadt, platzieren Sie die Menschen, lassen Sie die "Männer" ihre Zeilen sagen, und die Geschichte schreitet durch die "Männer" voran. Dann, wenn ein Ereignis eintritt, ändere ich die Linien der Stadtbewohner, um das "Gesicht" komplett zu verändern. Aber in Wirklichkeit, wenn ich sie schreibe, denke ich viel mehr an die Linien der einfachen Stadtbewohner als an die Linien der Menschen, die die Geschichte anführen. Wenn man wahllos die Zeilen eines Dorfbewohners schreibt, der nicht die Person ist, die die Geschichte anführt oder der nicht der Vermittler ist, geht nicht nur die Atmosphäre des Dorfes verloren, sondern die Geschichte wird auch nicht realitätsarm sein."

Die zweite handelt von dem technischen Sprung und der Entwicklung der aktuellen Storytelling-Hardware in diesem Genre. Horii war beeindruckt von dem, was Hashino und sein Team in diesem Spiel erreicht hatten:

"Ich finde es einfach erstaunlich (lacht). Ich habe gerade den Metaphor: ReFantazio Spielbildschirm gesehen, und die Stadt war unglaublich. Ich dachte: 'Jetzt kann ich eine Stadt wie diese zeichnen', und ich finde es wunderbar, in dieser Stadt herumlaufen zu können."

Wenn eine Legende wie der Schöpfer von Dragon Quest lobt, was Studio Zero und Atlus in Metaphor erreicht haben, können wir die Erwartungen vor der Veröffentlichung nur fliegen lassen.

Freust du dich darauf, Metaphor: ReFantazio zu spielen?