Atlus beschwört und verkauft über 800.000 Kopien von Shin Megami Tensei V

In weniger als zwei Monaten hat Shin Megami Tensei V laut Entwickler Atlus über 800.000 Exemplare verkaufen können, erfährt das japanische Famitsu-Magazin. Das große Interesse habe dazu geführt, dass das Nintendo-Switch-exklusive Rollenspiel gleichzeitig die sich am schnellsten verkaufende Installation der gesamten Serie wurde. Zum Vergleich: SMT IV hat knapp zwei Jahre benötigt, um bis 2015 ca. 600.000 Kopien auf dem Nintendo 3DS verkaufen. In unserer Kritik klären wir euch darüber auf, was ihr inhaltlich vom dämonischen JRPG erwarten dürft.