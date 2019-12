Atlus berichtet "aktive" Fortschritte bei Shin Megami Tensei V und Project Re Fantasy

Die Famitsu (via Persona Central) hat Ende des Jahres verschiedene Entwicklungsstudios zu Wort kommen lassen und eine Reihe ihrer Neujahrsbotschaften gedruckt. Die neueste Ausgabe des Magazins enthält die Kommentare etlicher japanischer Games-Hersteller, die kurz ihr Portfolio für 2020 umreißen. Viele dieser Aussagen sind sehr kurz oder allgemein gehalten, doch Atlus lässt etwas tiefer blicken. Aufgrund der heimischen Veröffentlichung von Persona 5 Royal waren sie zuletzt sehr beschäftigt, doch Omega Force entwickelt für sie weiterhin das Spin-Off Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers und es stehen weitere Vorhaben an. Die Entwickler seien noch immer "aktiv" mit Shin Megami Tensei V und Project Re Fantasy beschäftigt, so Atlus.

Von der Fortsetzung von Shin Megami Tensei auf der Nintendo Switch sahen wir 2017 zuletzt einen Teaser-Trailer, beim Thema Project Re Fantasy: A Fool's Journey Begins sieht es sogar noch düsterer aus. Die IP wurde 2016 angekündigt und wird in einem intern gebildeten Team entwickelt - wir wissen eigentlich nichts darüber.

Quelle: Gematsu.