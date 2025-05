Atlus bereitet sich auf die Ankunft von Persona 5: The Phantom X im Westen vor

In der Vergangenheit haben wir innerhalb von Atlus Bewegungen in Bezug auf ihre Persona-Serie gesehen, die uns auf eine Art Trailer oder eine überraschende Ankündigung vorbereiten ließen, die dann nicht eintraf. Das letzte Mal gab es Änderungen am Backend der P4RE.JP Website , die uns den Verdacht auf eine offizielle Ankündigung von Persona 4 Golden Remake vermuten ließen, die jedoch nie erfolgte. Aber jetzt haben wir etwas Offizielles, wenn auch vielleicht nicht das Spiel, auf das ihr gewartet habt.

Es stellt sich heraus, dass endlich das letzte anstehende Persona 5-Spin-off im Westen zu uns kommt. Persona 5: The Phantom X, eine neue JRPG-Story mit neuen Charakteren, die in den asiatischen Märkten exklusiv für Mobilgeräte veröffentlicht wurde, ist auf dem Weg für unsere iOS- und Android-Handys. Im Moment haben wir keine weiteren Informationen darüber, außer dem Bild, das Atlus selbst mit dem Slogan des Spiels "Retake your Desire" geteilt hat.

Persona 5 X, wie es auch genannt wird, ist ein Free-to-Play-Spiel, das tief verwurzelte Systeme aus der Serie wie rundenbasierte Kämpfe und soziale Simulationen kombiniert, aber auf andere wie den Kalender verzichtet und ihn durch eine Energieleiste ersetzt, die durch das Ausführen von Aktivitäten oder das Bezahlen mit In-Game-Münzen (was natürlich Mikrotransaktionen bedeutet) wiederhergestellt wird.

Werdet ihr Persona 5: The Phantom X eine Chance geben, wenn es im Westen ankommt?