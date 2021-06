Atlus befinde sich auf den letzten Metern der Entwicklung von Shin Megami Tensei V

In der neuen Ausgabe der Famitsu ist ein umfangreiches Feature von Shin Megami Tensei V gedruckt worden, das uns laut Persona Central nicht allzu viele neue Informationen verrät. Was unsere Aufmerksamkeit erregen konnte, ist eine Einschätzung zum Produktionsfortschritt der Entwicklung. Atlus habe im Bericht angedeutet, dass das JRPG derzeit ungefähr zu 90 Prozent abgeschlossen sei. Demnach steht den Japanern nun der Endspurt bevor.

Atlus Japan hat sich übrigens dazu entschieden, bis zur Veröffentlichung des Spiels am 12. November 2021 täglich einen der 214 Dämonen zu präsentieren, die es im Spiel gibt. Medien wie Gematsu und Persona Central haben die sportliche Herausforderung angenommen und unterrichten ihre Leser in den nächsten fünf Monaten jeden Tag über das neueste Geschöpf, das Atlus seinen Fans vorstellt. Keine Bange, damit lassen wir euch in Ruhe, aber wir sind gespannt, ob die KollegInnen das durchhalten.

Was für den einen oder anderen aber sicher interessant sein kann, ist ein neuer Gameplay-Trailer, der diese Woche veröffentlicht wurde. Darin sehen wir nur wenige neue Spielszenen, doch ein paar Einblicke haben sich dann doch eingeschlichen. Das Material dient gleichzeitig als grobe Einführung in die Welt und einige der Spielmechaniken. Im Grunde haben wir das alles aber bereits gesehen. Shin Megami Tensei V wird in 20 Wochen exklusiv auf der Nintendo Switch erscheinen.