Atlético de Madrid zeigt "klassischstes Muster in unserer Geschichte" für das neue Heimtrikot

Die Klub-Weltmeisterschaft wird auch das Schaufenster für die neuen Trikots der meisten Vereine sein, die darin stattfinden. Obwohl es technisch gesehen immer noch Teil der Saison 2024/25 ist, wissen die Vereine, dass dies eine gute Ausrede ist, um neue Trikots zu verkaufen, und haben daher ihre neuen Heim- und Auswärtstrikots früher als üblich vorgestellt. Wir haben Ihnen bereits die neuen Real Madrid-Trikots für die nächste Saison gezeigt, also ist es jetzt fair, das Gleiche mit dem Nachbarn Atlético de Madrid zu tun.

Der Verein sagt, dass er einen klassischeren Ansatz gewählt hat, indem er den Farben des Vereins Rot und Weiß mehr Bedeutung beimisst und blaue Details im Kragen entfernt: "Das Trikot folgt dem klassischsten Muster in unserer Geschichte und besteht aus fünf vertikalen roten Streifen, die mit vier weißen und einem weißen Kragen durchsetzt sind."

"Dieses neue Trikot ist für all diejenigen gedacht, die auf und neben dem Spielfeld mit Stolz das rot-weiße Gefühl umarmen. Ein Symbol der Zugehörigkeit, das Teil der Kultur des Vereins und seiner Fans ist", fügt der Verein hinzu. Das neue Heimtrikot ist bereits im offiziellen Shop erhältlich, und es wird erwartet, dass es das Trikot sein wird, das der Verein an diesem Sonntag in seinem Eröffnungsspiel der Klub-Weltmeisterschaft verwendet... gegen keinen Geringeren als Europameister Paris Saint-Germain.