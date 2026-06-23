Atlético de Madrid wird eine Beschwerde gegen Barcelona einreichen: "Sie glauben, sie könnten uns kleinmachen, dass wir schwach oder dumm sind"

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Atlético de Madrid-CEO Miguel Ángel Gil Marín hat gesagt, dass der FC Barcelona in Bezug auf die Situation mit Julián Álvarez "respektlos" sei. "Sie denken, sie könnten uns herabsetzen, dass wir schwach oder dumm sind. Aber was sie der Welt wirklich zeigen, ist eine Art zu handeln, die sie definiert."

Im Gespräch mit EFE am Dienstag bestätigte Gil Marín, dass sie eine Beschwerde gegen Barcelona bei der FIFA einreichen werden, da der katalanische Klub hinter deren Rücken mit ihrem Spieler verhandelt, obwohl dieser weiß, dass er nicht zum Verkauf steht und keine Angebote anhört.

"Es war Messis Tag und der Tag Argentiniens, nicht Juliáns."

Gil Marín und der gesamte Rojiblanco-Club wurden verletzt, als Julián Álvarez in einem Live-Interview mit ESPN nach einem WM-Spiel gegen Argentinien sagte, er wolle Atleti verlassen und bat um einen Transfer, "damit er seinen Traum verwirklichen kann". Der Geschäftsführer von Atlético de Madrid verurteilte seine Worte: "Ich bedaure seine Worte zutiefst. Es war nicht der Tag, um solche Aussagen zu machen; es war Messis Tag und der Tag der argentinischen Nationalmannschaft, nicht Juliáns."

"Julián hat einen Traum, und wir Atlético-Fans haben auch Träume. Es stimmt, dass er mit uns gesprochen hat, aber es stimmt auch, dass er unsere Position sehr gut kennt, weil wir sehr klar waren: Atlético will seine Rechte nicht übertragen. Er ist ein großartiger Spieler, und wir sind sehr stolz, dass er für uns spielt."

Aber Gil Maríns Ziel ist der FC Barcelona, der den Spieler auf ähnliche Weise in Versuchung verführt hat, wie sie erklärten, wie sie 2019 (erfolgreich) mit Antoine Griezmann taten und was sie letztes Jahr (erfolglos) mit Nico Williams beim Athletic Club taten.

"Sie lügen uns an, den Spieler, die Medien, und auch ihre eigenen Fans. Sie versuchen, alle glauben zu machen, sie könnten sich einen Transfer leisten, den sie eigentlich nicht leisten können. Es ist nicht das erste Mal, dass Barcelona so handelt, und die Fußballwelt ist sich dessen vollkommen bewusst. Letztes Jahr haben sie etwas sehr Ähnliches wie Nico Williams und Athletic Club gemacht".