Atlético de Madrid würdigte Saúl Ñíguez, den neunten Spieler mit mehr Einsätzen für den spanischen Klub, als er sich entschied, nach Brasilien zu gehen, genauer gesagt zu Flamengo. Der 30-jährige Mittelfeldspieler erhielt den Status einer Vereinslegende, nachdem er 17 Jahre beim rot-weißen Klub verbracht hatte, in den Jugendmannschaften begann und zwischen 2012 und 2025 für die erste Mannschaft spielte. 427 Spiele, 48 Tore und 26 Vorlagen, allerdings mit drei Stationen bei Rayo Vallecano, Chelsea und Sevilla als Leihbasis.

Mit Atlético de Madrid gewann Saúl 2012 und 2018 zwei Europa Leagues, 2021 eine Liga und 2013 einen spanischen Pokal. Seine Zukunft wird jedoch auf einem anderen Kontinent liegen, unter der Leitung von Trainer Filipe Luís, den er als Spieler bei Atlético de Madrid in der Kabine teilte. Saúl wird auch wieder mit Jorginho aus dem Jahr 2021 zusammenkommen, das er bei Chelsea verbracht hat, als er seiner Trophäenliste eine Klub-WM hinzufügte.

Saúls Verpflichtung bei Flamengo kam sehr kurzfristig zustande, da der Spieler mit dem türkischen Klub Trabzonspor verhandelt hatte, diesen aber "aus persönlichen Gründen" ablehnte. Der brasilianische Klub macht bereits Witze mit seinem Namen und der TV-Serie Better Call Saul.

"Er kam als junges Versprechen in unsere Jugendmannschaft und ist nach mehr als 400 Spielen, Vorlagen, Toren und Titeln bereits Teil unserer Geschichte und eine unserer Legenden", sagte Vereinspräsident Enrique Cerezo.

In der Zwischenzeit wird sich Atlético de Madrid in anderen Bereichen verstärken und im Sommer sechs neue Spieler in den Kader aufnehmen: Álex Baena, Mateo Ruggeri, Thiago Almada, Marc Pubill und schließlich, erst diese Woche bekannt gegeben, David Hancko von Feyenoord.