Atlético de Madrid trifft einen Deal für Alejandro Grimaldo, der derzeit bei Spanien bei der Weltmeisterschaft spielt.

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Atlético de Madrid bereitet die erste Verpflichtung des Sommers vor und sucht einen Verteidiger, der Teil des spanischen Kaders von Luis de la Fuente war, einschließlich dieser Weltmeisterschaft, aber seit zehn Jahren nicht mehr in der LaLiga gespielt hat: Alejandro Grimaldo. Der 30-jährige linke Flügelverteidiger wird laut Fabrizio Romano für rund 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen verpflichtet.

Der Deal für den Verteidiger erfolgt, nachdem Real Madrid in letzter Minute zwei begehrte Spieler "gestohlen" hat, die bereit schienen, für Atleti zu verpflichten: Bernardo Silva und Marc Cucurella. Endlich wurde Grimaldo gesichert, und nun wurde eine mündliche Vereinbarung zwischen allen Parteien getroffen, einschließlich des Preises: Bayer Leverkusen erhält über 20 Millionen Euro, inklusive Zusätze, für einen Spieler, der 2023 kostenlos zu ihrem Team kam und von Benfica kommt. Davor spielte er zwischen 2011 und 2015 für Barcelona B.

Grimaldo war nicht die erste Wahl für Atleti, aber er passt als vielseitiger Spieler in den Kader, der laut AS in den letzten drei Jahren der Verteidiger mit mehr Torbeiträgen (14 Tore, 12 Vorlagen) aus den Top fünf Ligen war.