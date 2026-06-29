Atlético de Madrid-Spieler Matteo Ruggeri wird beschuldigt, Frauen für rassistische und sexuelle Audioaufnahmen bezahlt zu haben

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Der italienische Fußballer Matteo Ruggeri von Atlético de Madrid wurde beschuldigt, sich an einem schrecklichen sexuellen Vorrat eingelassen zu haben, was schwer in Worte zu fassen ist. Dies stammt von einer Frau, die mit Fabrizio Corona auf seinem YouTube-Kanal spricht (obwohl die Informationen aus einem Instagram-Reel stammen, einer Vorschau auf das Video, das heute am Montag um 21 Uhr CEST, 20 Uhr BST veröffentlicht wird).

In dem kurzen Video sagt eine Frau, dass Ruggeri ihr 150 Euro für Audioaufnahmen in sinnlicher Stimme angeboten hat, in der er blasphemische und rassistische Beleidigungen äußert, einschließlich Gottesbeleidigungen und, noch beunruhigender, sie ausdrücklich auffordert, Schwarze zu beleidigen. Im Gegenzug schickte Ruggeri ihr Audios zurück, in denen er offenbar zu diesen Audios masturbierte.

Nachdem das Video viral gegangen war, forderte ein Supportkonto von Atlético de Madrid darum, dass er aus dem Verein geworfen wird. "HOL IHN AUS DEM CLUB", schrieb Atletico Universe in den sozialen Medien.

Laut La Gazzetta dello Sport ist Atleti offen für einen Transfer zu einem italienischen Verein, ein Jahr nach der Ankunft von Atalanta; Roma ist Berichten zufolge der Verein, der am meisten an Ruggeri interessiert ist, aber es bleibt abzuwarten, ob diese Anschuldigungen (falls sich bestätigt) irgendeinen Einfluss auf mögliche Karrieretransfers des Verteidigers haben.

Es sei angemerkt, dass diese Informationen vom YouTube-Kanal von Fabrizio Corona namens Coronas Land stammen, einem ehemaligen Direktor einer Fotoagentur, der 2015 zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde wegen des Skandals Vallettopoli, bei dem berühmte Persönlichkeiten, darunter Politiker und Prominente, erpresst wurden, um keine kompromittierenden Fotos öffentlich zu machen. oft sexueller Natur.

Corona, der mehrere Jahre im Gefängnis und unter Hausarrest stand, hat nun einen YouTube-Kanal mit über einer Million Abonnenten, obwohl sein Instagram-Account noch relativ neu ist, mit nur vier Beiträgen und 153.000 Followern zum Zeitpunkt des Schreibens.