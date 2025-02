Atlético de Madrid macht es wieder mit seinem Werbespot zum Valentinstag: Unabhängig von der Mannschaft ist es schwer, nicht zu weinen

HQ

Atlético de Madrid hat sich in letzter Zeit in vielen Bereichen hervorgetan, aber einer davon hat nichts mit dem Sport zu tun: die Produktion schöner und berührender Werbespots. Die Hoffnung ist, die Werte des Vereins zu präsentieren, und heute, am Valentinstag, haben sie dies mit "Silla " (Vorsitzender) erneut getan, einem Kurzfilm, der darauf abzielt, "etablierte Vorurteile" am Valentinstag mit einem Wert in Frage zu stellen, den die Fans von Atlético de Madrid (oder Fans eines jeden Clubs) sofort anerkennen werden: Loyalität.

"Silla erinnert uns daran, dass die Liebe in all ihren Formen länger dauern kann als die Zeit und einige Verbindungen, im Fußball und im Leben, niemals zerrissen werden kann", so der Verein. "Es ist eine Geschichte, die einen der Kernwerte des Clubs hervorhebt und beweist, dass Kompromisse und Hingabe nicht nur auf romantische Partnerschaften beschränkt sind, sondern auch intakt bleiben können, wenn sich die Wege trennen."

Der Werbespot wurde von der Agentur Sra Rushmore entwickelt, die zuvor mit dem Verein zusammengearbeitet hat, mit dem preisgekrönten Film "Taxi" über eine unerwartete Verbindung zwischen einem Atlético-Taxifahrer und einem langjährigen Real Madrid-Fan, der für Weihnachten 2023 gedreht wurde, und dem hochgelobten Werbespot "Comandante y Cartón " aus dem Jahr 2024, der den gleichen Wert der Loyalität mit zwei sehr guten Jungs zeigt.

Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie dich zum Weinen bringen, egal welchem Verein du angehörst.