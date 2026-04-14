Atlético de Madrid eliminiert Barcelona trotz einer Niederlage aus der Champions League

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Atlético de Madrid hat sich trotz einer Niederlage im Metropolitano-Stadion gegen den FC Barcelona mit 2:3 insgesamt für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Ihr sechster Champions-League-Titel bleibt Barcelona weiterhin verwehrt, elf Jahre nach dem Pokal 2015, den Luis Enrique gewann, und es läuft weiter, während Atleti zum ersten Mal seit neun Jahren wieder das UCL-Halbfinale erreicht – insgesamt das siebte Halbfinale des Europapokals.

Das Spiel hätte für Barça nicht besser beginnen können. Lamine Yamal, der sogar sein Profilbild änderte, um etwas "LeBron James"-Energie zu erzeugen, als er die Cavaliers 2016 in den NBA-Finals zu einem ähnlich heldenhaften Comeback führte, erzielte bereits nach vier Minuten den Versuch. Ferran Torres legte 20 Minuten später noch ein weiteres Tor nach: Plötzlich verlor Atleti die gesamte Führung, die sie aus dem Hinspiel hatten, das sie mit 2:0 gewannen, und das Spiel wurde über 70 Minuten lang ausgeglichen. Ein brandneuer Knockout.

Leider für Barça hielt die Freude nicht lange an, denn Ademola Lookman traf nach einem Pass von Marcos Llorente in einem Konter fast unmittelbar nach Ferrans Tor und einer langen Pause, als die Ärzte Fermín López untersuchten, der nach einem Aufprall mit Atleti-Torwart Musso blutete.

Lookmans Tor war das letzte Tor des Spiels, aber es war dennoch spannend, Barça drängte auf ein Unentschieden, darunter ein Tor, das von VAR aberkannt wurde, aber in den letzten 20 Minuten des Spiels ging die Puste aus. Eric García, der Pau Cubarsí ersetzte, der letzte Woche vom Platz gestellt wurde, sah in der 79. Minute ebenfalls direkt die Rote Karte, nachdem der Schiedsrichter den VAR überprüft hatte. Atleti dominierte das Spiel in der Schlussphase, aber Barça hatte weiterhin Chancen, das Spiel in die Verlängerung zu bringen.

Am Ende schaltet Atleti Barcelona erneut aus, einen Monat nach dem Erreichen des Halbfinales des spanischen Pokals, und trifft Ende des Monats auf Arsenal oder Sporting Lissabon. Unglaublicherweise ist es das dritte Mal, dass Simeones Atleti Barça in der Champions League ausschaltet, nach 2014 und 2016. In beiden Fällen erreichten sie das Finale, verloren jedoch gegen Real Madrid.