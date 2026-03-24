Atlético de Madrid bestätigt Griezmanns "letzten Tanz": Er stößt in zwei Monaten zu Orlando City

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Atlético de Madrid hat bestätigt, dass Antoine Griezmann den Verein am Saisonende verlässt, was die Berichte von gestern bestätigt. Wie erwartet wird Griezmann zu Orlando City in die MLS wechseln, aber nach Saisonende (Orlando wollte ihn jetzt, da die MLS-Saison gerade erst begonnen hat). Das bedeutet, dass der Franzose am 18. April im Copa-del-Rey-Finale gegen Real Sociedad stehen wird, egal wo sie in der Champions League ankommen (sie treffen im Viertelfinale auf Barcelona).

Atlético de Madrid spricht von einem "letzten Tanz" für den 34-jährigen Stürmer, der den besten Torrekord bei Atlético de Madrid (211) hält, wo er zwischen 2014 und 2019 spielte, nach Barcelona wechselte und zwischen 2021 und seinem Abschied 2026 zurückkehrte. Mit 488 absolvierten Spielen ist er zudem der vierte Spieler mit den meisten Einsätzen im Team.

"Es ist nicht leicht, in Worte zu fassen, was ich fühle, denn dieser Club ist mein Zuhause und du bist meine Familie. Es war eine unglaubliche Reise, voller unvergesslicher Spiele, Tore, Freude und einer Leidenschaft, die nur diejenigen von uns, die Atleti glauben, wirklich verstehen", sagte Griezmann, der während dieser Länderspielpause nach Orlando reist, um seinen neuen Vertrag zu unterschreiben.

"Lass uns jetzt die Zukunft in der Zukunft lassen: denn ich gehe noch nicht. Ich habe noch Monate mit diesem Trikot, Monate, um alles in unserem Stadion und außerhalb davon zu geben, um die Copa del Rey zu gewinnen und davon zu träumen, so weit wie möglich in der Champions League zu kommen.

"Wir haben noch viele Gelegenheiten, glücklich zu sein. Ich möchte, dass jede Minute, die mir hier bleibt, eine Hommage an dieses Abzeichen ist. Das Beste steht noch bevor. Wir machen es wie immer: zusammen.

"Mein Geschenk wird bis zum allerletzten Atemzug dieser Saison 2026 rot und weiß bleiben. Und mein Herz wird für immer sein."