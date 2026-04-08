Atleti überrascht Barça im Camp Nou und nähert sich dem Halbfinale der Champions League

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Atlético de Madrid besiegte FC Barcelona im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales mit 2:0, ein deutlicher Sieg, der durch den Platzweis von Pau Cubarsí am Ende der ersten Halbzeit begünstigt wurde, gefolgt von einem großartigen Tor von Julián Álvarez aus dem anschließenden Freistoß. Später erzielte Alexander Sorloth das zweite Tor, das Atleti vor dem Rückspiel, das in Madrid ausgetragen wird, eine große Führung verschaffte.

Beeindruckenderweise ist dies das erste Mal seit 20 Jahren, dass Atlético de Madrid Barcelona im Camp Nou besiegt hat: Das letzte Mal war in der Saison 2005/26 mit einem Doppelpack von Fernando Torres.

Der Sieg am Mittwoch kommt nur vier Tage nach einem Ligaspiel im Metropolitano-Stadion in Madrid, in dem Barcelona Atleti auswärts mit 2:1 besiegte, in einem Spiel, in dem ebenfalls ein Spieler namens Nico González von Atleti am Ende der ersten Halbzeit vom Platz gestellt wurde. Und das geschieht einen Monat nachdem Atleti Barcelona im spanischen Pokal mit einem überwältigenden 4:0 in der ersten Halbzeit in Madrid eliminiert hatte.

Diesmal kam Barça einem Comeback sehr nahe und gewann das Rückspiel im Camp Nou mit 3:0, schied aber schließlich aus. Hansi Flicks Mannschaft wird nächsten Dienstag ein weiteres verzweifeltes Comeback versuchen, während das ganze Stadion gegen sie ist.