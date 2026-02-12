Atleti besiegt Barcelona in der ersten Runde des Copa del Rey-Halbfinales mit 4:0

HQ

Atlético de Madrid hat den FC Barcelona im Hinspiel des spanischen Pokal-Halbfinales mit 4:0 besiegt, mit Toren von Antoine Griezmann, Ademola Lookman und Julián Álvarez sowie einem Eigentor von Eric García, der in der 85. Minute vom Platz gestellt wurde. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit, oft durch Konter, die Barças Verteidiger überraschten, die gegen die außergewöhnlich hohe Genauigkeit von Griezmann, Giulianio, Lookman und Álvarez bei Pässen und Schüssen nichts ausrichten konnten.

Barcelona begann die zweite Halbzeit stärker, und Pau Cubarsís erzielte in der 52. Minute ein Tor. Doch nach sieben Minuten Wartezeit erkannte der VAR das Tor wegen Abseits von Lewandowski ab. Die lange Wartezeit auf die Schiedsrichterentscheidung stoppte Barcelonas Schwung, die im Tor von Muso nie so nah an ein Tor kamen.

Tatsächlich war es Sorloth für Atleti mit der größten Chance der zweiten Halbzeit, in der 88. Minute. Am Ende wurde das Ergebnis mit 4:0 entschieden, was Barcelona am 3. März zu einem verzweifelten Comeback-Versuch im Camp Nou zwingen wird.

Atleti träumt von ihrem ersten Copa-del-Rey-Finale seit 2013

Die Atleti-Fans werden sich freuen, ihr erstes Copa-del-Rey-Finale seit ihrem Sieg 2013 zu erreichen. Im Finale könnten sie auf Real Sociedad treffen, die das Hinspiel ihres Halbfinales mit 1:0 gewonnen haben, oder auf Athletic Club, Meister 2024.

Glaubst du, Barcelona hat irgendwelche Chancen, das Halbfinale zu wenden?