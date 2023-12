Atlas Fallen, um eine erweiterte Version zu haben und neue Inhalte im Jahr 2024 zu veröffentlichen

HQ

Die Verzögerung, die wir Anfang des Jahres mit Atlas Fallen erlebt haben, war gut für das Spiel, da die Entwickler von Deck 13 die Zeit gut genutzt haben, um die Teile des Gameplays zu polieren, mit denen ich in meinen ersten Eindrücken des Spiels die meisten Probleme hatte. Monate später, während der Rezension des Spiels, konnte ich bestätigen, dass sich das Spielerlebnis verbessert hatte, obwohl neben einer eher kurzen Dauer auch andere Probleme aufgedeckt wurden.

Wie dem auch sei, Altas Fallen ist kein schlechtes Spiel, auch wenn es sich nicht so gut verkauft hat, wie Focus und das Studio es sich erhofft hatten. Nichtsdestotrotz werden sie weiter dafür kämpfen, und in einem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht des Verlags kündigt Focus an, dass sie in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 (zwischen April und September nächsten Jahres) eine "verbesserte" Version von Atlas Fallen und neue Inhalte veröffentlichen werden.

Es ist derzeit nicht bekannt, welche Art von Inhalten dem Spiel hinzugefügt werden, aber hoffen wir, dass sie sich weiterhin dafür entscheiden, die Karte und die Nebenquests zu erweitern, da Erkundung und Bewegung zwei der Stärken ihres Abenteuers sind.

Atlas Fallen ist für PC, PS5 und Xbox Series erhältlich.